Rumpelstilzchen des Tages: Springers Spitzenkräfte

Wenn der Mai kommt, sollten sie im Berliner Axel-Springer-Hochhaus Diazepam oder ein anderes Sedativum ausgeben. Denn da häufen sich die Tage, die für die Kolumnisten rote Tücher sind, besonders dieses Jahr. 1. Mai: Kampftag der Werktätigen, 5. Mai: 200. Geburtstag von Karl Marx, 8. Mai: Tag der Befreiung vom Faschismus.

Marion Horn scheinen sie statt Diazepam Speed in den Tee getan zu haben. Die Chefredakteurin der Bild am Sonntag schrieb sich am Dienstag auf Bild.de in Rage. Der Grund: die derzeit allgegenwärtigen »Lobgesänge auf Marx«. Dabei hätten »die kruden Thesen di...