»Kurze Vollzeit«

Manchmal tauchen in politischen Debatten fast vergessene Begriffe auf. Auf einer Tagung der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Zukunft der Arbeitswelt in Berlin feierte jetzt der des »Normalarbeitsverhältnisses« seine Wiederauferstehung. Grund zur Kritik an den Auswüchsen des Arbeitsmarktes gibt es genug. Trotz wiederholter Behauptung »Deutschland geht es gut« belegen Statistiken, dass eine Mehrheit der Arbeiter vom wirtschaftlichen Aufschwung kaum profitiert, im Gegenteil: »40 Prozent der Beschäftigten haben heute weniger Einkommen als vor 15 Jahren«, sagte Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Partei Die Linke, am Freitag auf der Tagung. Das stehe im krassen Gegensatz zu steigenden Profiten deutscher Konzerne. Es brauche einen politischen Kurswechsel.

Die vorgestellten Ideen dafür laufen letztlich auf eine »kurzen Vollzeit« für alle hinaus. Es gebe einerseits strukturelle Unterbeschäftigung, etwa wenn Menschen in Teilzeit nicht aus Minijobs herauskämen, so ...