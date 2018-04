Enteignungen, Streiks, Räte

Am 14. April gingen in Berlin etwa 20.000 Menschen gegen den »Mietenwahnsinn« auf die Straße. Über 250 Initiativen und Organisationen unterstützten die Demonstration. Der Erfolg stärkt jene Akteure, die im Alltag oft mühsame Kämpfe gegen Zwangsräumungen, Mieterhöhungen und Gentrifizierung führen – und befeuert zugleich eine seit Monaten diskutierte Frage: Wie weiter?

Eine Idee, wie dem Aufbegehren eine Form gegeben werden könnte, wird in der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU), einer anarchosyndikalistischen Gewerkschaftsföderation, diskutiert. »Für uns stellt sich die Frage, wie eine verbindliche Organisierung im Mietenbereich aussehen könnte – zum Beispiel durch den Aufbau einer Mietergewerkschaft«, erklärt Holger Marcks von der FAU Berlin.

Das Konzept hat nicht nur historische Vorläufer in der Geschichte der Arbeiterbewegung, aktuell erlebt es eine Renaissance. In Großbritannien und den USA konfrontieren »Tenants unions« die Landlords, in Sp...