Botschafter des Tages: Richard Grenell

Jens Spahn ist schon ganz hippelig. »Endlich! Ich freue mich darauf, dich in Berlin willkommen zu heißen«, twitterte er am Donnerstag abend an die Adresse des neuen US-Botschafters in der Bundesrepublik, Richard Grenell. Der antwortete dem Bundesgesundheitsminister prompt: »Danke, Jens! Wir sehen uns bald!«

Der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump hatte lange auf seine Bestätigung als neuer Chefdiplomat in Berlin durch den Senat warten müssen. Erst am Donnerstag billigte das Oberhaus des US-Kongresses die Ernennung mit 56 gegen 42 Stimmen. Monatelang hatten sich insbe...