Gegen Stigmatisierung

Es heißt, Prostitution sei das älteste Gewerbe. Aber noch immer gilt es als anrüchig, unmoralisch. Auch unter Feministinnen wird über das Thema heftig gestritten. Viele nehmen Prostituierte – wobei sie meist nur Frauen im Blick haben – ausschließlich als Opfer wahr und fordern deshalb ein Verbot bzw. eine Kriminalisierung der Kunden. In der Branche Arbeitende sehen das, was sie tun, dagegen schlicht als ihren Job an. Das bekräftigte Isaak (Arbeitsname) im Gespräch mit jW. »Es ist eine besondere Dienstleistung insofern, als sie den intimsten Bereich der Menschen betrifft. Ansonsten ist es einfach Lohnarbeit«, sagte der Berliner. Isaak ist aktiv in der Kampagne »Sexarbeit ist Arbeit. Respekt!«. Sie wurde anlässlich des Inkrafttretens des sogenannten Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) am 1. Juli 2017 gestartet. Hier engagieren sich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sowie Unterstützer gemeinsam unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche.

