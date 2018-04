Oligarch in Nöten

Wenn in Paris über »Françafrique« gesprochen wird, sind für gewöhnlich die auf Korruption basierenden Beziehungen zwischen afrikanischen Despoten und deren ehemaligen Kolonialherren gemeint. Als einer der mächtigsten Vertreter dieses seit Jahrzehnten bis tief in die französische Regierungspolitik hineinreichenden Netzwerkes gilt der bretonische Milliardär Vincent Bolloré. Der umtriebige Privatinvestor und Vorstandschef des Versorgungsriesen und weltweit größten Multimediaunternehmens Vivendi wird verdächtigt, sich in Togo und Guinea Hafenrechte durch Bestechung erkauft zu haben. Am Mittwoch wurde er von der Justiz festgesetzt.

Der 66jährige Oligarch hat in der französischen Politik Freunde von Bedeutung. Zu denen zählen der ehemalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy, dessen früherer Aussenminister Bernard Kouchner, oder auch Emmanuel Macrons Aussenminister Jean-Yves Le Drian. Bolloré begann seinen Aufstieg zum »Industriekapitän«, wie er sich gerne nennen l...