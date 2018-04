Linke debattiert über Migrationspolitik

Die Bundesdelegiertenkonferenz der Partei Die Linke rückt näher. Mitte Juni wollen die Genossen einen neuen Vorstand wählen und über den Leitantrag der amtierenden Linke-Bundesspitze debattieren. Eine wichtige Rolle wird erneut die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik spielen. Vor allem zu letzterer gibt es divergierende Ansichten. Während viele Genossen sich dagegen wenden, dass sich die Partei überhaupt in Sachen Einwanderungsgesetzgebung auf konkrete Forderungen festlegt, haben die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden bereits im vergangenen Jahr ein Positionspapier zum Thema veröffentlicht. Kritiker in der Linken warnen davor, sich ohne Not auf Nützlichkeitserwägungen in der Migrationspolitik einzulassen. Diese förderten das Gegeneinanderausspielen von Zuwanderergruppen.

Jetzt hat sich eine Gruppe von Linke-Politikern mit einem Thesenpapier zu Wort gemeldet, das jW am Donnerstag vorlag. Zu den Verfassern gehören die Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi,...