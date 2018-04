Der beste Volontär ist ein Roboter

Wer heute eine Zeitung in die Hand nimmt, kann nicht mehr sicher sein, dass die Texte darin von Menschen geschrieben wurden. Immer mehr Printmedien und Nachrichtenagenturen setzen Roboter ein, die Inhalte auf Knopfdruck erzeugen. So will die US-amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press (AP) bis 2020 etwa 80 Prozent ihres Nachrichtenangebots automatisch erstellen. Schon heute lässt sie Quartalsberichte von 4.000 Unternehmen maschinell in Meldungen umwandeln. Vor dem Einsatz der Textroboter waren nur die Daten von 400 Firmen ausgewertet worden. Printmedien wie die New York Times und die Los Angeles Times haben laut FAZ (21.2.2018) bereits einen Teil ihrer Nachrichtenproduktion automatisiert. Die von der Washington Post benutzte Software hat innerhalb von einem Jahr 850 Kurzberichte zu Sport- und US-Wahlergebnissen erstellt.

Andere Redaktionen experimentieren mit dem Kollegen Roboter, ohne das an die große Glocke zu hängen. In Deutschland wird die...