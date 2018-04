Brüder im Kapital

Frankreichs ehemalige Justizministerin Christiane Taubira hat sicher recht, wenn sie das öffentliche Gefummel Emmanuel Macrons und seines Kollegen Donald Trump nicht nur aus politischer sondern auch aus biologischer Sicht bewertet sehen will. Die dunkelhäutige sozialistische Politikerin hat in den Gängen und im Plenum der französischen Nationalversammlung ihre Erfahrungen gemacht mit gewissen Herren Kollegen und deren Rassismus und Sexismus.

Das ist ja das Schreckliche an Trump und seiner »speziellen Beziehung« zu Macron, dass die beiden längst eine Hundertschaft von Psychoanalytikern beschäftigen, die unbedingt jeden minutenlangen Händedruck, jedes Ohrgeflüster, jeden Wangenkuss, den weißen Hut Melanias und die mageren Beine Brigittes untersuchen müssen. Gefragt wäre dagegen eine Analyse, die klären könnte, was an Realpolitik hinter dem seltsamen Geh...