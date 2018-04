Erneut Abschiebung nach Kabul

In Afghanistans Hauptstadt Kabul ist am Mittwoch morgen erneut eine Maschine mit 21 Männern an Bord gelandet, deren Asylgesuche in der Bundesrepublik nicht anerkannt worden waren. Sie war am Dienstag abend in Düsseldorf gestartet. Am dortigen Airport wie auch in München und anderen deutschen Städten hatten sich zahlreiche Menschen versammelt, um dagegen zu protestieren.

Es handelt sich um die zwölfte Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Dezember 2016. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 219 Personen dorthin zurückgebracht. In dem zentralasiatischen Land sterben täglich Menschen bei Anschlägen. Zuletzt wurden am Dienstag in zwei Provinzen insgesamt 19 Polizisten bei Attacken von Talibanmilizen getötet, am Montag kamen bei Angriffen elf Soldaten und sechs P...