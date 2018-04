Luftplankton

»Das Winzige, eine schmale Pforte, eröffnet eine Welt«, meinte der Wissenschaftstheoretiker Gaston Bachelard. Schon lange hat man sich über die Zugvögel gewundert und über sie geforscht. Der Staufer Friedrich II. stattete sogar eine Expedition aus, die prüfen sollte, ob die über Italien ziehenden Gänse im Baltikum an der Ostsee aus Muscheln geboren werden. Das Heimfindevermögen wurde auf einen »Instinkt«, einen magnetischen Sinn, auf eine genaue Landkarte im Kopf, auf einen unerklärlichen »Trieb« zurückgeführt. Tatsächlich verspüren sogar unsere flugunfähigen Hausgänse ihn noch, wenn über ihrem Stall die Rufe ziehender Wildgänse zu hören sind, was die Schriftstellerin Selma Lagerlöf als »Komm mit! Komm mit!« umschrieb. Die Stiftung »Fräulein Brehms Tierleben« erforschte kürzlich den Zug von Schwalben, denen sie von hier bis in die Sahara folgte, wo sie bei Sandsturm in den leeren Ölfässern am Rand von Autopisten Schutz finden. Bei den Gänsen, die den Hima...