»Scheinheilig, wenn sie das Urteil begrüßen«

Was hat der Europäische Gerichtshof, EuGH, in Luxemburg am vergangenen Dienstag entschieden?

Es geht um den Fall von Vera Egenberger. Sie hat 2013 gegen das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung, bei dem sie sich für eine Tätigkeit im Entwicklungsbereich beworben hatte, einen Rechtsstreit angestrengt. Für die Stelle war sie zweifellos bestens geeignet. Weil sie aber kein Kirchenmitglied ist wie laut Ausschreibung verlangt, hatte die Diakonie sie nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Sie wehrte sich dagegen vor dem Arbeitsgericht Berlin, klagte auf Entschädigung. Das Gericht gab ihr recht. Die Diakonie ging in die nächste Instanz. Typisch für die Haltung beider Kirchen: Nie wollen sie auf etwas verzichten. Vor dem Landesarbeitsgericht hat Egenberger 2014 verloren. Zwar hatte es die Ungleichbehandlung anerkannt, sie aber für gerechtfertigt befunden. Das europäische Recht stünde dem nicht entgegen. Die Klägerin ging zum Bundesarbeitsgericht, we...