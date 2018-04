Nach Feindstrafrecht

Man wollte ihn in der Versenkung und aus den Schlagzeilen verschwinden lassen, doch auch hinter Gefängnismauern bleibt der frühere Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ein Faktor in der brasilianischen Politik. Dafür sorgen schon die Ergebnisse von Umfragen, nach denen der Politiker der Arbeiterpartei (PT) derzeit mehr Stimmen auf sich vereinen könnte als sämtliche anderen möglichen Bewerber zusammengenommen. Viele Spekulationen kreisen um die Frage, auf wen Lula seine Stimmen »transferiert«, sollte das Oberste Wahlgericht seine Kandidatur zu den Präsidentschaftswahlen im Oktober erwartungsgemäß annullieren. Die Führung der PT hält jedoch eisern an Lula fest.

Lula – und was er symbolisiert – gibt als Gefangener dem Widerstand Auftrieb: Da sind die großen und kleinen Proteste im ganzen Land, die Mahnwachen und Camps, die seine Freiheit fordern. Da sind die Manifeste, in denen Künstler, Wissenschaftler, Juristen zu Hunderten ihre Solidarität mit ihm erklären...