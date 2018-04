Freiheit für »Zeke«

Im Südwesten Pennsylvanias erregte vor rund 40 Jahren der Prozess gegen Charles Goldblum großes Aufsehen. Wie berichtet wurde, soll Goldblum am Abend des 9. Februar 1976 George Wilhelm auf dem Oberdeck eines Parkhauses in der Innenstadt von Pittsburgh vorsätzlich ermordet haben. Der damals 26jährige Goldblum war verheiratet, arbeitete als Steueranwalt bei einem bekannten Steuerberater und gab nebenberuflich Vorlesungen über Buchführung an der University of Pittsburgh. Er war der zweite Sohn eines prominenten Rabbiners der Beth-Shalom-Synagoge. Als der Prozess näherrückte, bedurfte es keiner Wahrsagerin, um zu ahnen, dass der Fall – der täglich Schlagzeilen in allen Zeitungen der Stadt machte – schon bald die Karriere von jemandem beenden würde.

Für Goldblum wurde das Verfahren zum Fluch. Es ist eine Sache, für einen aufsehenerregenden Mord vor Gericht gestellt zu werden, aber eine ganz andere, verurteilt zu werden und zu wissen, dass man unschuldig ist. W...