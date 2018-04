Übers Gras zum Kommunismus

Nicht nur Bücher, auch Lektüren haben ihre Schicksale: Just vor der Begegnung mit Andrej Platonows 1926–29 verfasstem, nun in revidierter Übersetzung erschienenem Erstling »Tschewengur. Die Wanderung mit offenem Herzen«, der wie sein berühmter Nachfolger »Die Baugrube« erst Jahrzehnte nach Platonows Tod 1951 erscheinen konnte, Günther Anders’ »Antiquiertheit des Menschen« in der Hand gehabt und vom neuzeitlichen »Gerätesystem« gelesen, von der »Verwandlung oder Liquidierung des Menschen durch seine eigenen Produkte« und der Frage, »was die Technik aus uns gemacht hat, macht und machen wird, noch ehe wir irgendetwas aus ihr machen können«.

Gras fressen

Einer der Geburtsfehler der Sowjetunion, wissen wir, war, dass ihre Revolution in einem Bauernland stattfand: Bevor die Fabriken volkseigen werden konnten, mussten sie erst aus dem Boden gestampft werden. Unter welchen Opfern dies geschah, hat Platonow in seinem zweiten Roman in das morbide Bild von der Bau-...