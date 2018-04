Bedrohte Arten

Man sieht die Stadt vor lauter Bäumen nicht!

Magdeburg, Halle, Dessau: alles verödet. Sachsen-Anhalt ist inzwischen wieder so dünn besiedelt wie zu Zeiten von Präfekt Varus. Das ist beruhigend: So manch radikaler Partei geht das Wahlvolk aus, auch vermeldet die Bundesagentur für Arbeit Rekordrücklagen, seitdem es in Sachsen-Anhalt kaum noch Menschen im arbeitslosigkeitsfähigen Alter gibt.

Der absehbare Leerstand einer so großen Fläche inmitten von Deutschland birgt aber auch einige Gefahren: Was, wenn in die Auenlandschaften um Elbe und Saale wieder Slawen einwandern, zum Beispiel Russen? Oder wenn sich um die Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg wieder Wölfe ansiedeln? Auch drohen wertvolle kulturelle Errungenschaften mit dem Aussterben der Sachsen-Anhalter unwiederbringlich verlorenzugehen, etwa das Magdeburger Modell, der Bitterfelder Weg und die Privatbibliothek der Hedwig Courths-Mahler in Nebra.

Die Nation schaut gebannt auf die letzten Sachsen-Anha...