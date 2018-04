Ein wenig Arbeit

Am Ende eines sehr erbaulichen Abends zitierte Don Jackson frei aus dem Filmklassiker »Forrest Gump«. »Ein Eishockeyspiel«, erklärte der erfolgreichste Trainer der Deutschen Eishockeyliga (DEL), »ist wie eine Pralinenschachtel.« Den Nachsatz, den Tom Hanks beim Warten auf einen Bus auf einer Parkbank sitzend ergänzt, ließ der US-Amerikaner unausgesprochen. Er lautet: »Man weiß nie, was man bekommt.« Was der milde lächelnde Jackson damit sagen wollte: Ja, seine Mannschaft, der EHC Red Bull München, liegt in der DEL-Finalserie nach dem 4:1 im dritten von maximal sieben Spielen mit 2:1 vorne – aber Rückschlüsse auf das vierte Spiel heut...