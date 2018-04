Zeigefingerpreis für Experimentierset in pink

Aktiven aus Initiativen wie »Pinkstinks Germany« sind sie ein Dorn im Auge: Insbesondere für Kinder gedachte Produkte, die Geschlechterstereotype verfestigen helfen. Aber auch Werbekampagnen für Erwachsene, die Rollenklischees bedienen. Am Mittwoch abend wurde in Berlin zum zweiten Mal der »Goldene Zaunpfahl« für »absurde Auswüchse des Gendermarketing« vergeben. Dieses Mal traf es den Kosmos-Verlag, der einen Barbie-Physik-Experimentierkasten vertreibt. Teil des rosafarbenen Sets sind Versuche mit einem Kleiderschrank, einem Schuhregal und einer Waschmaschine. Die Jury befand, dass diese Utensilien »keine geeigneten Beispiele sind, um das physikalische und technische Selbstbewusstsein von Mädchen zu fördern«. Mit der Auswahl der Gegenstände und dem Design würden »mal wieder Schönheit, Konsum und Mode als weibliche (Haupt-)Interessen in den Vordergrund« gestellt.

Initiiert haben den Preis mit pädagogischem Anspruch gegenüber Industrie, Handel und Werbe...