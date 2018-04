Amazon macht krank

Unerfüllbare Zielvorgaben, Stress, Mobbing, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen: Die in Großbritannien erhobenen Vorwürfe von Beschäftigten des Amazon-Konzerns werfen einerseits ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in dem Land, dürften aber auch vielen Amazon-Kollegen im deutschsprachigen Raum bekannt vorkommen.

Von Dezember 2017 bis März 2018 holte die gewerkschaftsnahe Onlineplattform »Organise« Stellungnahmen von hunderten Lagerhausarbeiten des Versandhandelsriesen ein. Seit 2013 gibt es bei Amazon UK keine offizielle gewerkschaftliche Vertretung mehr. Ein Organisationsversuch der Gewerkschaft GBM (General, Municipal, Boilermakers and Allied Trade Union) scheiterte am Widerstand der Konzernspitze. Man sei »in den Untergrund« getrieben worden und müsse sich »wie französische Partisanen im Kampf gegen die Naziherrschaft« verhalten, wehrte sich die GMB.

Es verwundert deshalb nicht, dass der Alltag be...