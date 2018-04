Gewerkschaftsfresser bekommen recht

Die Behinderung der Wahl eines Betriebsrats stellt in der Bundesrepublik eigentlich einen Straftat bestand dar. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat den Managern der Fluglinie Sunexpress Deutschland bescheinigt, dass es rechtens sei, die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Die Airline hatte mit einer einstweiligen Verfügung Erfolg, wie die Behörde am Donnerstag erklärte. Gewerkschaften zeigten sich empört.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Flugbegleitervertretung UFO wollten eine Beschäftigtenvertretung bei Sunexpress Deutschland etablieren und hatten schon einen Wahlvorstand bestimmt. Die Fluggesellschaft, eine Tochter der in Antalya sitzenden Sunexpress, die zu gleichen Teilen Turkish Airlines und Lufthansa gehört, hatte sich vehement gewehrt. Die Unternehmer hatte die Ablehnung mit dem »kontinuie...