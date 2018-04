PSA provoziert

Der Konflikt zwischen Belegschaft und Management an den drei deutschen Opel-Standorten hat sich in den vergangenen beiden Tagen zugespitzt. Der französische Mutterkonzern Groupe PSA sucht aggressiv die Machtprobe mit der IG Metall. Er legt dabei ein Tempo vor, das die Bundesregierung am Mittwoch und Donnerstag zu eher ungewöhnlichen Interventionen zwang. Am Rande der Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten in Bad Schmiedeberg sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch, sie erwarte von PSA, die bei der Übernahme von Opel im August 2017 gemachten Zusagen einzuhalten. PSA hatte seinerzeit zugesichert, die Sanierung des defizitären Autobauers ohne Entlassungen und Werksschließungen zu bewältigen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ließ am Donnerstag eine Sprecherin klarstellen, dass sein Ministerium großes Interesse an einer »nachhaltigen Entwicklung« bei Opel habe. Am Mittwoch waren Informationen über eine geplante Halbierung der Stel...