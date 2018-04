Frost, Heymann, Hiemer

Simone Frost hätte viel zu erzählen gehabt. Etwa, was sie 1968 in ihrer ersten DFF-Rolle von ihren legendären Partnern lernte, die schon in der Weimarer Republik als Stars des deutschsprachigen Schauspiels gefeiert wurden. Helene Weigel und Rudolf Forster spielten mit ihr in Brechts »Die Gesichte der Simone Machard«. Doch Simone Frost, die am Sonntag 60 geworden wäre, kann nichts mehr erzählen. Mit 51 hat sie der Krebs geholt. Doch man denkt noch oft an sie. Neben ihrer Arbeit am Berliner Ensemble, wo sie u. a. in Saint-Exupérys »Der kleine Prinz« gefeiert wurde, spielte sie die Titelrolle in Thomas Langhoffs Fontane-Verfilmung »Stine« und war die ungewöhnliche Besetzung der Franziska Linkerhand in Lothar Warnekes DEFA-Film »Unser kurzes Leben« nach Brigitte Reimanns Roman. Später wirkte sie am Berliner Theater 89, und d...