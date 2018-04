Wege aus der Knechtschaft

Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird einem Zeitungsbericht zufolge am Rande der IWF-Frühjahreskonferenz in dieser Woche auch über mögliche Schuldenerleichterungen für Griechenland sprechen. Dort ist ein Treffen der »Washingtoner Gruppe« geplant, der neben den Finanzministern aus Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich, Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Euro-Rettungsfonds ESM angehören, berichtete das Handelsblatt am Dienstag. Der Runde sollen demnach in der US-Hauptstadt mehrere Optionen vorgelegt werden, die Schuldenerleichterungen für Griechenland vorsehen.

Diskutiert werde derzeit über einen milliardenschweren Anleihenrückkauf. Dabei könnten griechische Staatsanleihen im Besitz von EZB und Notenbanken von Griechenland mit Hilfe des Euro-Rettungsfonds ESM abgelöst werden. Ende 2017 lagen bei der EZB und verschiedenen Euro-Notenbanken noch griechische Staatsanleihen über rund 9,5 Milliarde...