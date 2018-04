Hegemoniale Ausdehnung

Fast könnte er einem leid tun, der französische Präsident Emmanuel Macron, der am Dienstag in seiner groß angekündigten Rede vor dem Europaparlament einmal mehr die Forderung nach einem Umbau der EU bekräftigt hat. Wie schon seine Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande setzt er sich bekanntlich dafür ein, nicht ausschließlich auf die Berliner Austeritätsdiktate zu setzen, um die Eurozone zu stabilisieren. Er lehnt die Kürzungspolitik nicht ab, will aber ergänzend Mittel bereitstellen, um die weniger wirtschaftsstarken Eurostaaten zu unterstützen: mit einem Eurozonen-Haushalt etwa, den ein Euro-Finanzminister verwalten soll.

Weil Macron weiß, dass er damit in Berlin auf Missfallen stößt, ist er kräftig in Vorleistung gegangen. Im vergangenen Jahr hat er begonnen, den Arbeitsmarkt nach dem Vorbild der Agenda 2010 zu deregulieren. Damit hat er eine erste große Protestwelle gegen seine Regierung ausgelö...