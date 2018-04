»Nur ein Aufstand kann noch etwas verändern«

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und seine Partei Fidesz haben am 8. April die Parlamentswahlen gewonnen. Überrascht?

Nein. Im Westen wird ja manchmal noch geschrieben, es würde sich in Ungarn um eine gefährdete Demokratie handeln. Aber wir haben hier bereits ein autoritäres, bürokratisches Regime, ein neohorthyistisches System. Die Wahlen in Ungarn haben das Bild einer gespaltenen Gesellschaft gezeigt. In Budapest haben zwei Drittel der Wähler für die Opposition gestimmt, im Rest des Landes hat Orban die Zwei-Drittel-Mehrheit.

Was meinen Sie mit Neohorthyismus?

Auf der einen Seite sehen wir, dass das System sich ideologisch und symbolisch in der Horthyzeit (1919–1944) im Zwischenkriegsungarn bedient. Der oligarchische Kapitalismus wird mit Nationalismus kombiniert. Auf der anderen Seite haben wir eine Fraktion der herrschenden Elite, die nicht mehr abgewählt werden kann. Die Justiz, der Generalstaatsanwalt, die Medien, alles steht unter dire...