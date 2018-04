Nicht übermütig werden

Die Luft ist raus aus dem Abstiegskampf der 3. Liga. Nach der Insolvenz von Drittliga-Dino Rot-Weiß Erfurt (inklusive neun Punkte Abzug) traf das gleiche Schicksal letzten Dienstag auch Kellernachbarn Chemnitz, in beiden Fällen nicht aus heiterem Himmel. Teure Stadionneubauten, überhöhte Spielergehälter (immer noch ein Witz gegenüber denen der Bundesligisten) und eben auch inkompetente »Führungskräfte« tragen Schuld an den nicht mehr abzutragenden Schulden. Willkommen in der Regionalliga, möchte man sagen, aber die mit Minietats ausgestatteten Viertligisten wettern schon gegen die neuen Brüder. Denn mit der Insolvenz geht auch deren sogenannte »Entschuldung« einher, die es den Absteigern ermöglicht, mit größerem Budget das Projekt Wiederaufstieg ins Visier zu nehmen. Mehrere Regionalligisten, die seit jeher nur kleine Brötchen backen, sprechen aus diesem Grund von Wettbewerbsverzerrung.

Nutznießer des Abstiegs von Erfurt und Chemnitz (auch die Zweite von ...