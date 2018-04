»Frau Klöckner sollte Ausstieg entschlossen anpacken«

Die CDU/SPD-Bundesregierung streitet über den Einsatz des Herbizids Glyphosat. Den Plan der SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze, einen Ausstieg bis 2021 hinzulegen, bremst die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU: Die EU-Kommission würde das wohl kaum akzeptieren. Wie schätzen Sie das ein?

Im Koalitionsvertrag war vereinbart, dass die große Koalition aus der Verwendung des Pflanzengifts Glyphosat aussteigen wird. Die Landwirtschaftsministerin Klöckner eiert herum: Sie sagt nun zwar, das Mittel müsse überflüssig gemacht werden, will aber zugleich ein konkretes Verbot vermeiden. Die Bundesregierung muss in diesem Jahr entscheiden, ob sie die Zulassung für Mittel wie Roundup, die Glyphosat enthalten, erteilt oder nicht. Es gibt also aktuell die Möglichkeit, ein Verbot hinzubekommen. Frau Klöckner sollte sich dem jetzt nicht zögerlich in den Weg stellen, sondern den Glyphosat-Ausstieg entschlossen anpacken.

Klöckner hatte auf Hürden aus ...