Schwäche einkalkuliert

Die russische Regierung hat den von den neuesten US-Sanktionen betroffenen russischen Unternehmen staatliche Unterstützung zugesichert. Damit solle verhindert werden, dass sie Beschäftigte entlassen müssten, sagte Ministerpräsident Dmitri Medwedjew am Donnerstag. Wieviel Geld die Regierung dafür in die Hand nehmen will, wurde nicht mitgeteilt. Es stellt sich auch die Frage, wie hoch die tatsächlichen Schäden – abgesehen von Buchverlusten an den Börsen – ausfallen. Sie werden vermutlich erst nach und nach erkennbar werden, etwa wenn sich westliche Geschäftspartner zurückziehen. In diese Richtung scheint einer der größten Kunden des Aluminiumkonzerns Rusal im Westen zu tendieren, der Schweizer Rohstoffhändler Glencore. Die Gegenfrage lautet, wie lange und in welchem Umfang der Westen auf russische Rohstoffe verzichten kann.

Im Falle des Schweizer Maschinenbaukonzerns Sulzer reichte ein Aktienrückkauf, um das Unternehmen aus der Sanktionszone zu holen. Der r...