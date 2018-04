Gegen den Trend

Der Hauptstadtklub Hertha BSC hat ein Fanproblem. Nein, keine Scharmützel vorm Stadion mit gegnerischen Cliquen, keine homophoben Transparente an der Balustrade und auch keine verbotene Bengalo-Show in der Ostkurve des Olympiastadions. Die Dinge liegen anders: Die aktive Fanszene von Hertha muckt gegen die Geschäftsführung des eigenen Vereins auf. Die zeige nämlich seit Jahren keine Dialogbereitschaft auf Augenhöhe und setze zu stark auf Digitalisierung, so der Hauptvorwurf der energischsten Klubfans, der Ultras. Während des Heimspiels der Hertha am 31. März gegen den VfL Wolfsburg kam es zum öffentlichen Eklat. Ultras entrollten Wandtapeten mit markigen Sprüchen: »Keuter, dein Ende naht!«, stand auf einer.

Im Kreuzfeuer der Kritik: Paul Keuter, 43, Ex-Twitter-Sportchef, Typ Innovator. In der Hertha-Geschäftsführung ist er zuständig für Hertha als »Marke«. Mit viel Kreativität will er seit 2016 das Image des Klubs aufpolieren; dafür legen die Spieler auch...