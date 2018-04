Goldlöckchen traut sich was

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschwichtigte am Donnerstag, es gebe »keinen Grund zur Panik«. Zwar verflüchtige sich an den Finanzmärkten die langgehegte Vorstellung einer »Goldilocks«-Ökonomie, in der die Märkte stetig wachsen, weil sie von einem weitgehend inflationsfreien Wachstum getragen werden. Allerdings gebe es Anzeichen, dass das Märchen kein gutes Ende nimmt. Anlass zur Skepsis boten in den vergangenen Wochen schlechte Konjunkturdaten in vielen Staaten der kapitalistischen Zentren – darunter auch Deutschland.

Die Einzelhandelsumsätze sind im Februar preisbereinigt um 0,7 Prozent gesunken, die Industrieproduktion ging real im selben Monat um zwei Prozent zurück, und gebaut wurde sogar 7,2 Prozent weniger im Vergleich zum Januar. Auch der Stolz des Großkapitals – die Exportwirtschaft – brach um 3,2 Prozent ein.

Ein ...