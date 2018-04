Lula zu Tausenden

Die Sicherheitskräfte sind beunruhigt. Es werden Forderungen laut, den politischen Gefangenen an einen anderen Ort zu verlegen. Denn der Zulauf zum Protestcamp in Curitiba, der Hauptstadt des Bundesstaates Paraná, reißt nicht ab. Tausende kommen, um an den Kundgebungen unter den Fahnen aller linken Parteien und Bewegungen teilzunehmen, um die Reden von Aktivisten und Politikern zu hören, um die Auftritte von Künstlern mitzuerleben oder um Wasser und andere hier dringend benötigte Lebensmittel bei den Organisatoren als Spende abzugeben. Diese haben angekündigt, ihre Aktion fortzuführen, bis sich Luiz Inácio Lula da Silva, der frühere Präsident und Kandidat der Arbeiterpartei (PT) für die Wahlen im Oktober, wieder in Freiheit befindet. Dessen PT hat ihren Sitz von São Paulo nach Curitiba verlegt. Die von Schwerbewaffneten gesicherten Absperrungen vor der »Demokratischen Mahnwache für Lulas Freiheit« werden immer weiter ausgebaut.

