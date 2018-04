»Der ganze Laden ist politisiert«

Der Kinderladen »Bande« in Kreuzberg stand vor einigen Monaten wegen einer vierfachen Mieterhöhung in den Schlagzeilen. Der Protest der Elterninitiative gegen den Eigentümer, der »Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft«, fand vorerst ein gutes Ende. Was genau ist passiert?

Unser Kinderladen ist ein typischer Kreuzberger Kinderladen, den es seit über 30 Jahren gibt. In den vergangenen Jahren wurde unser Häuserblock in der Oranienstraße mehrfach verkauft. Davon hat der Laden aber zunächst nicht viel mitbekommen. Unter dem aktuellen Besitzer wurde uns und allen anderen Gewerbenachbarn vor etwa einem Jahr fristgerecht gekündigt. Dann wurde uns ein neuer Vertrag angeboten, mit einer vierfachen Mieterhöhung. Wir haben vorher knapp vier Euro pro Quadratmeter bezahlt, es sollten dann 16 Euro sein. Ein Verhandlungsspielraum wurde nicht angegeben. Man müsste eine marktübliche Miete verlangen, hieß es. Das war natürlich erst einmal eine Bedrohung unserer...