»Im Moment gibt es ein unglaubliches Säbelrasseln«

Der Zollstreit zwischen den USA und China überlagert das diesjährige Boao-Wirtschaftsforum. Wer sitzt am längeren Hebel?

Das Boao-Forum ist schon länger geplant. Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte angekündigt, eine wichtige Rede zu halten, weil sich Wirtschaftsreform und Marktöffnung der Volksrepublik zum 40. Mal jähren. Die Auseinandersetzung um Handelszölle macht das Treffen pikant. Nur mal angenommen, Xi hätte vorgehabt, nach dem Parteitag und nach dem Nationalen Volkskongress salopp gesagt Butter-bei-die-Fische zu packen, was die weitere Marktöffnung angeht, dann hätte er jetzt das Problem, dass er scheinbar nur wegen des Drucks aus den USA so handelt. Das ist sicher nicht das, was er erreichen will. Eine weitere Liberalisierung sollte aus eigenem Antrieb stattfinden und nicht als Reaktion auf den Druck Washingtons.

Welche Strategie verfolgt die chinesische Regierung?

Xi ist seit 2012 an der Regierung. Ende 2013 gab es das vielberufene 3. Plen...