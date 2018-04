Ungereimtheiten in Münster

Aus Respekt vor den Opfern der Amokfahrt in Münster am Samstag haben die Gewerkschaften einen für Dienstag geplanten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr abgesagt. Müllabfuhr und Straßenreinigung werden ebenfalls wie gewohnt arbeiten. Die städtischen Kitas und die Hallenbäder sollen allerdings teilweise geschlossen bleiben.

Die Münsteraner Polizei bestätigte derweil am Montag, dass schwerbewaffnete Beamte unmittelbar nach der Tat auf dem Prinzipalmarkt unweit des Tatorts mit gezogener Waffe einen Inder kontrolliert hätten. Ein Video von dem Vorfall kursiert seit Samstag im Internet und hatte in den sogenannten sozialen Netzwerken Spekulationen über einen islamistischen Anschlag genährt. Der Mann musste sich mit den Händen über dem Kopf auf den Bürgersteig legen. Er war mit einem Landsmann in der Innenstadt unterwegs und hatte die Anweisungen der Polizei nicht verstanden. Mit den 200 Meter entfernten Ereignissen hatte er nichts zu tun.

Die Polizei sieht b...