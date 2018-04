Zurück nach Hause

Während um die Stadt Duma weiter gekämpft wird, strömen am vergangenen Wochenende bereits Tausende Menschen aus Damaskus in die anderen Orte der östlichen Ghuta. Sie wollen sehen, was von ihren Häusern und Geschäften, Feldern und Fabriken übriggeblieben ist. Unter einer Brücke am Eingang von Ain Tarma warten schon in der Frühe Hunderte an der Absperrung der Sicherheitskräfte, um zu Fuß, mit Fahrrädern, Autos, auf Motorrädern oder in kleinen Lieferwagen nach Ain Tarma, Hasa, Kafr Batna oder Dschisrin zu gelangen.

Die Soldaten am Kontrollpunkt haben ihre beiden Stühle zwei älteren Frauen überlassen. Namad Nasada hatte vier Söhne, die in der syrischen Armee dienten. Zwei von ihnen sind bereits gefallen. Seit zwei Stunden wartet sie nun schon am Posten. Seit sieben Jahren habe sie ihre Angehörigen in Kafr Batna nicht mehr gesehen, erzählt sie. Damals habe sie ihr Haus dort verlassen, weil das Leben zu gefährlich wurde. Auch der pensionierte Ingenieur Mohammed...