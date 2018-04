Ignoranz und Kommerz

Unser Autor Jürgen Rostock (Jahrgang 1936) war bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie der DDR. Danach beschäftigte er sich intensiv mit der Geschichte des »KdF-Seebades Rügen« und veröffentlichte 1992 im Verlag Ch. Links das Buch »Paradiesruinen«, das mittlerweile in zehnter Auflage erschienen ist und als Standardwerk zu Prora gilt. Im Jahr 2000 gründete er das Dokumentationszentrum Prora, das er bis Ende 2014 leitete. Jürgen Rostock verstarb unerwartet am 25. März 2018 in Berlin. Die beiden Aufsätze, die nunmehr als sein politisches Vermächtnis gelten dürfen, reichte er wenige Tage vor seinem Tod bei uns ein. Teil I »Freizeit für die Volksgemeinschaft« erschien am Wochenende. (jW)

In den letzten Kriegsmonaten lebten auf Rügen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, Flüchtlinge aus den sogenannten Ostgebieten und Kinder der »Aktion Kinderlandverschickung« aus bombardierten Städten. Die Insel war überf...