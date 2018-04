»Fensterplätze, Jungs!«

Es brennt vor dem Roten Rathaus. Um eine Feuertonne stehen jene, deren Beruf es ist, Bränden den Garaus zu machen. Seit mehr als einer Woche protestieren Berliner Feuerwehrleute hier, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Mehrere hundert Kollegen beteiligten sich bislang an der Aktion, die über Social Media unter dem Hashtag »berlinbrennt« verbreitet wird.

Wenn man Andreas Splanemann von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach den Gründen für die Mahnwache fragt, weiß er kaum, wo er anfangen soll. »Extreme Belastung, Überstunden, die nicht abgebummelt werden können, schlechte Bezahlung – die Kollegen haben jetzt einfach den Kanal voll und sind sauer«, sagt der Gewerkschafter. Die Feuerwehr sei, so wie die meisten anderen Bereiche des öffentlichen Dienstes, in den vergangenen Jahrzehnten schlichtweg kaputtgespart worden. »Wo man auch anfängt, die Situation ist sehr, sehr schlecht«, so Splanemann. Der Fahrzeugpark sei veraltet, an der Sachausstattung...