BRD produziert weniger als erwartet

Wiesbaden. Die Produktion der BRD-Industrie hat einen gehörigen Dämpfer erhalten. Im Februar sei die Gesamtfertigung in den Bereichen Industrie und Bau im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Auch im Energiesektor gab es einen derart großen Rückgang. Bereits seit Dezember schwächelt die Produktion im verarbeitenden Gewerbe. Analysten wurden von den Zahlen überrascht. Sie hatten mit ...