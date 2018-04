Selbstbewusstsein der Opfer

Auch wenn es manchmal juckt, so viel vorab: Hochmut nach dem Motto »Die spinnen, die Polen« ist unangebracht. Insbesondere von einer Nation, die sich »Volk der Dichter und Denker« nannte – und dann längere Zeit einem »Führer« nachlief und sich bereitwillig mit der wüstesten aller Verschwörungstheorien, dem Antisemitismus, füttern ließ.

Ohne an bestimmte Besonderheiten des politischen Selbstbewusstseins der Polen zu erinnern, ist nicht erklärbar, warum nicht wenige Polen auf den Zirkus einsteigen, mit dem Jaroslaw Kaczynski das persönliche Trauma des Verlusts seines Zwillingsbruders politisiert und für seine Rückkehr an die Macht instrumentalisiert hat. Denn dieses politische Selbstbewusstsein ist die Grundlage von Kaczynskis Erfolg. Es ist geprägt durch die seit gut 200 Jahren in Schule, Kirche, Literatur und Alltagsbewusstsein tradierte Empfindung, in der überschaubaren Vergangenheit immer wieder erobert, verraten und ausgenutzt worden zu sein. Polen sei...