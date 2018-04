Puigdemont auch in Haft aktiv

Der von Spaniens Zentralregierung in Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont macht auch hinter Gittern in Neumünster weiter Politik. In einem Brief an die Unabhängigkeitsbefürworter in der Konfliktregion sprach er sich am Donnerstag dafür aus, Jordi Sànchez erneut als Kandidaten für die Regionalpräsidentschaft aufzustellen. Allerdings befindet sich auch Sànchez gegenwärtig nicht auf freiem Fuß: Er sitzt wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen in Spanien in Untersuchungshaft. Bei einer Abstimmung im Parlament in Barcelona gab Puigdemont am Donnerstag erstmals seit seiner Flucht nach Belgien im Herbst wieder seine Stimme ab. Selbstverständlich nicht persönlich: Zuvor war ihm die Übertragung seines Stimmrechts gestattet worden. Eine erste Kandidatur von Sànchez war vor knapp einem Monat gescheitert, weil die Justiz es abgelehnt hatte, den 53jährigen vorübergehend auf freien Fuß zu setzen. Das Oberlandesgericht in Schleswig prüft zur ...