»Jobbik hat autoritäre Bestrebungen unterstützt«

Die Wandlung der neofaschistischen Jobbik zur »Volkspartei« scheint erfolgreich gewesen zu sein. Einige liberale Parteien und Zivilorganisationen haben der Partei im Wahlkampf stark den Hof gemacht. Braucht Ungarn jetzt keine Antifa mehr?

Nein, ganz im Gegenteil. Nach den neuesten Umfrageergebnissen könnten die radikal rechten Parteien Fidesz und Jobbik gemeinsam zwei Drittel oder sogar drei Viertel der Stimmen für sich gewinnen. Auch wegen der »taktischen« Wähler. Die Opposition hasst Fidesz so sehr, dass sie in ihrer Verzweiflung glaubt, mit Jobbik könnte sie die Regierung aufhalten. Dabei sind die politischen Vorstellungen der Neofaschisten ähnlich wie bei Fidesz. Alles, was an der Regierung zu kritisieren ist, die Beseitigung des bürgerlichen Rechtsstaates, der Abbau des Sozialstaates, Rassismus und Chauvinismus, all das wird auch von Jobbik vertreten. Mit Blick auf die Korruption gibt es Unterschiede, aber nur, weil Jobbik noch keinen so guten Zugang...