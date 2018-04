»Vereinzelung ist erster Schritt zur Niederlage«

Am Mittwoch hat in Berlin eine Reihe von Aktionen gegen die steigenden Mieten in der Hauptstadt begonnen. Zehn Tage lang wird es Proteste geben. Zudem ruft das verantwortliche Bündnis zu einer Großdemonstration am kommenden Samstag auf. Welche Gruppen sind vertreten, und welche Forderungen werden gestellt?

Das Bündnis vereint zahlreiche Initiativen. Einige beschäftigen sich mit dem Thema Gewerbemieten, andere mit Stadtentwicklungspolitik. Dazu kommen Organisationen wie der Berliner Mieterverein, Verdi und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Das Gros der Beteiligten machen aber die vielen Mieterinitiativen aus den Stadtteilen aus, die sich zusammengeschlossen haben, weil sich die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt wie auch bundesweit dramatisch darstellt und nicht zu erkennen ist, dass die Politik erfolgreich gegensteuert.

Von steigenden Mieten in Berlin ist schon länger zu hören …

Man muss hier zwei Fälle unterscheiden. Das eine sind die Angebotsmie...