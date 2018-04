Gründerzuschuss statt Marshallplan

Ende 2016 und dann wieder anlässlich des G-20-Gipfels in Hamburg hat Entwicklungsminister Gerd Müller einen »Marshallplan mit Afrika« propagiert. Wirtschaftliche Kooperation »auf Augenhöhe« sei das Ziel, aber »konditionalisiert«, wie der CSU-Politiker seinerzeit betonte. Müller ist der einzige Minister der vorangegangenen großen Koalition (»Groko«), der sein Amt im neuen Kabinett von CDU, CSU und SPD weiterführen darf. Jetzt hat er verkündet, dass das von seinem Haus verwaltete »Rückkehrerprogramm« für Migranten unter dem Titel »Perspektive Heimat« aufgestockt wird – auf 500 Millionen Euro pro Jahr.

Mit dem Geld will Müller Menschen, die wieder dorthin zurückgeschickt werden, woher sie gekommen sind, weil ihnen ein Flüchtlingsstatus nicht zuerkannt wurde, eine Starthilfe geben, wie er der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag sagte. Denn: Wer in seinem Herkunftsland keine Möglichkeit habe, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, mache sich bald wieder auf die R...