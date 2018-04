Hochachtung und Nachtreten

Für ihren regierenden African National Congress (ANC) war Winnie Madikizela-Mandela schlicht eine »Gigantin der Revolution«, die »ihr Leben für ihr Volk eingesetzt und bis zum Ende für dieses gearbeitet hat«. Die mit dem ANC in der Regierungsallianz verbündete South African Communist Party (SACP) wies derweil auch besonders auf Winnies Einsatz für Frauenrechte hin und stellte diesen in einen aktuellen Kontext. »Die Arbeiterklasse, insbesondere Frauen, sind die Leidtragenden des kapitalistischen Systems«, heißt es in der Ehrung. Die Partei sei »tief besorgt darüber, dass die südafrikanische Revolution die Veteranen verliert, die immens zu unserem Kampf gegen koloniale Unterdrückung beigetragen haben«, heißt es weiter.

Wie berechtigt diese Sorge ist, zeigt sich gerade am Beispiel Madikizela-Mandelas. Während in Südafrika nun vor allem auf ihre Rolle als »Mutter der Nation« und die Vorbildwirkung ihres entschiedenen Widerstands gegen Rassismus und Diskrim...