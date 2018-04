Geschäft statt Datenschutz

Die Deutsche Post hat im Bundestagswahlkampf 2017 offenbar Kundendaten an die CDU und die FDP weitergegeben. Das berichtete das Boulevardblättchen Bild am Sonntag (BamS) am Wochenende. Das Unternehmen wies die Vorwürfe prompt zurück und versicherte, bei der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten werde das Datenschutzgesetz strikt eingehalten. Auch CDU und FDP betonten am Sonntag, man habe im Einklang mit dem Datenschutzrecht gehandelt.

Laut BamS hatten CDU und FDP im Bundestagswahlkampf 2017 jeweils einen fünfstelligen Betrag für straßengenaue Analysen der Post-Tochterfirma Deutsche Post Direkt GmbH gezahlt. Die Union habe ihren Haustürwahlkampf darauf aufgebaut, die FDP auf dieser Basis Wahlwerbung an bestimmte Zielgruppen verschickt. SPD, Grüne, Linkspartei und AfD hätten nach eigener Aussage nicht mit der Post zusammengearbeitet. Der Handel mit Daten und Adressen ist ein lukrativer Geschäftszweig und nicht illegal. Unternehmen und Parteie...