Entscheidung über Auslieferung

Neun Tage nach der Festnahme des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont rückt eine Entscheidung näher: Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will diese Woche bekanntgeben, ob sie einen Antrag auf Auslieferungshaft beim Oberlandesgericht stellt. Puigdemont, der im Herbst ins Exil nach Brüssel gegangen war, war am 25. März auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Die Justiz in Spanien wirft ihm unter anderem Rebellion vor. Darauf stehen in dem südeuropäischen Land lange Haftstrafen. Puigdemont gab sich genau ein halbes Jahr nach d...