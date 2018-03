Thyssen-Krupp forciert Fusion mit Tata Steel

Die Fusion der Monopolkonzerne Thyssen-Krupp und Tata Steel schreitet voran: Thyssen-Krupp hat die Bücher des europäischen Zweigs der indischen Firma fast komplett unter die Lupe genommen. Die Prüfung der Bücher sei so gut wie abgeschlossen, teilte der Konzern am Montag mit. Nach der Einigung von Thyssen mit der IG Metall müsse Tata Steel Europe aber noch eine vergleichbare Abmachung in den Niederlanden und in Großbritannien erzielen. Nicht äußern wollte sich der Konzern zu wieder aufgeflammten Spekulationen über einen Verkauf des Werkstoffhandelsgeschäfts, an dem Klöckner & Co interessiert ist.

Thyssen-Krupp und Tata hatten im vergangenen Jahr eine Grundsatzvereinbarung für das Zusammengehen erzielt und erklärt, dass sie für Anfang 2018 die Unterzeichnung eines Vertrages anstreben. Bis Ende des Jahres soll die Transaktion abgeschlossen sein. Gemeinsam wollen sie den zweitgrößten Stahlkonzern in Europa nach Arcelor-Mittal schmieden. Beschäftigte und G...