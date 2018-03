Grundrechte verteidigen – hier und weltweit

»Edi bese – es reicht«, der Ausruf von Ertugrul Kürkcü galt der Bundesregierung in Berlin. Der Abgeordnete der linken türkischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) aus Izmir sprach am Samstag in Frankfurt am Main zum Auftakt einer zweitägigen internationalen »Konferenz für Grundrechte und Freiheiten«, die unter diesem Motto stand. Die rund 150 Teilnehmer waren von rund 60 kurdischen, türkischen und deutschen Vereinen und Initiativen entsandt worden.

Viele Redner zeigten sich empört über die Türkei-Politik der Bundesregierung von CDU/CSU und SPD. Sie habe den von Ankara angeordneten völkerrechtswidrigen Angriff auf Afrin im Norden Syriens zugelassen und dem Regime von Präsident Recep Tayyip Erdogan dazu die Panzer geliefert, kritisierten sie. Obendrein verfolge sie in dessen Auftrag hier lebende türkische Oppositionelle. Nach Besuchen des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu sei bei immer mehr kurdischen Vereinen eine Verbindung zur Kurdischen Ar...