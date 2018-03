Der Angriff 2007: Einige Fragen bleiben offen

Am 6. September 2007 meldeten die staatlichen Medien in Damaskus, israelische Kampfflugzeuge seien wenige Stunden zuvor in den syrischen Luftraum eingedrungen, aber von den eigenen Streitkräften zum Abdrehen gezwungen worden. Die Flugzeuge hätten über unbewohntem Gebiet »Munition abgeworfen«, ohne Schäden zu verursachen. Später änderte die syrische Regierung ihre Darstellung mehrfach, räumte aber im Wesentlichen die Zerstörung einer angeblich leerstehenden militärischen Anlage ein. Luftaufnahmen zeigten, dass die Syrer das Zielgebiet in wochenlanger Arbeit einebneten und neben allen Trümmern auch riesige Mengen Erde entfernen ließen.

Israel hüllte sich unterdessen in absolutes Schweigen, während die Gerüchte blühten. Am 24. April 2008 brachte die US-Regierung Bewegung in die Sache, indem sie der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA unter Berufung auf eigene Erkenntnisse mitteilte, Israel habe im Vorjahr einen syrischen Reaktor zerstört. Die Anlage sei ...