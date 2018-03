Nachtisch für den Höllenhund

Nach dem Verkauf der HSH Nordbank könnte auch die größte norddeutsche Landesbank Nord LB zerschlagen werden. Es gebe verschiedene Modelle, teilte das niedersächsische Finanzministerium am Freitag in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Eine Privatisierung werde nicht ausgeschlossen, konkrete Pläne gebe es aber nicht.

Wie der Spiegel am Samstag berichtete, soll der von der EU-Kommission erzwungene Verkauf der HSH Nordbank an die US-Finanzinvestoren Cerberus und J. C. Flowers Begehrlichkeiten in Hannover geweckt haben. Frisches Kapital ist an der Leine gern gesehen. Die Nord LB ist einer der größten Schiffsfinanzierer der Welt und verbuchte wegen der kriselnden Schiffsbranche 2016 einen Rekordverlust von rund zwei Milliarden Euro. Das Management hatte angekündigt, die Kapitalquote bis Ende 2017 auf rund zwölf Prozent zu erhöhen. Konzernchef Thomas Bürkle betonte im Dezember allerdings, für ihr Geschäftsmodell bräuchte die die Bank mindestens rund 13 Prozent. Das F...